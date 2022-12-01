Япония благодарю голу Маэду обыгрывает Хорватию после первого тайма на ЧМ-2022

Сборная Японии обыгрывает команду Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

После первого тайма счёт 1:0 в пользу подопечных Хадзимэ Мориясу. На 44-й минуте забитым мячом отметился японский нападающий Дайзен Маэда.

Игра проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск.

Главный судья встречи — Исмаил Эльфат из США.

Ранее сборная Англии нанесла поражение команде Сенегала в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира — 2022.