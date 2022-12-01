AFP: ФИФА открыла дело против Сербии по итогам матча ЧМ-2022 со Швейцарией

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Футбольного союза Сербии (ФСС) по итогам матча между сербской сборной и командой Швейцарии.

ФИФА рассматривает несколько возможных нарушений дисциплинарного кодекса, включая неправомерные действия игроков и официальных лиц, а также дискриминацию, сообщает AFP.

Уточняется, что во время встречи сербские болельщики закидали посторонними предметами полузащитника швейцарской сборной Шердана Шакири после его гола.

Сербия на групповом этапе набрала одно очко, заняла последнее место в группе G и вылетела с турнира.

Ранее в Сербии заявили, что сборная не оправдала ожиданий болельщиков на ЧМ-2022.