В Сербии заявили, что сборная не оправдала ожиданий болельщиков на ЧМ-2022

Сербский журналист Зоран Ивкович прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира 2022 года.

«Сербия не оправдала ожиданий болельщиков на чемпионате мира в Катаре и не выполнила даже малую часть тех обещаний, которые давали тренеры и футболисты. Команда имела много слабых мест в построении игры, было много тактических ошибок, плохая и слабая физическая подготовка к играм. За это Сербия была наказана такими серьёзными командами, как Бразилия, Камерун и Швейцария», — приводит слова Ивковича Sport24.

Сербия на групповом этапе набрала одно очко, заняла последнее место в группе G и вылетела с турнира.

Ранее президент Косова Вьоса Османи поздравила сборную Швейцарии с победой над командой Сербии на ЧМ-2022.