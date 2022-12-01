Реграги заявил, что Марокко постарается преподнести сюрприз в матче с Испанией

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги сообщил, что его команда постарается удивить своей игрой в 1/8 финала ЧМ-2022 с Испанией.

«Нам есть что показать, постараемся преподнести сюрприз. У испанцев есть ДНК участия в крупных соревнованиях, а у нас нет. Надо вселить в игроков уверенность и действовать без комплексов», — рассказал Реграги на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что для Марокко матч с Испанией очень сложный. По его словам, европейская сборная является фаворитом мундиаля.

Марокко заняло первое место в группе F, опередив команды Хорватии, Бельгии и Канады. «Атласские львы» во второй раз в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала марокканцы встретятся с испанцами 6 декабря. Матч начнётся в 18:00 мск.

Ранее защитник сборной Испании Родриго Эрнандес высказал мнение, что Марокко является одним из худших вариантов в 1/8 финала чемпионата мира.