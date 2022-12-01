Родри: матч с Марокко — один из худших вариантов для нас

Защитник сборной Испании Родриго Эрнандес высказал мнение, что Марокко является одним из худших вариантов в 1/8 финала чемпионата мира.

«Марокко — один из худших вариантов, которые могли нам достаться, потому что они выиграли свою группу и, вероятно, сделали это заслуженно», — приводит слова Родри Marca.

Он также подчеркнул, что у Испании есть желание побеждать на чемпионате мира.

Марокко заняло первое место в группе F, опередив команды Хорватии, Бельгии и Канады. «Атласские львы» во второй раз в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала марокканцы встретятся с испанцами 6 декабря. Матч начнётся в 18:00 мск.

Ранее полузащитник сборной Испании Гави рассказал о цели национальной команды на чемпионате мира 2022 года.