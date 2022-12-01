Мората: я бы отвёз Мбаппе «Золотую бутсу» ЧМ на велосипеде в обмен на титул Испании

Нападающий сборной Испании Альваро Мората сделал выбор между «Золотой бутсой» ЧМ-2022 и званием чемпиона мира.

«Я бы отвёз «Золотую бутсу» во Францию на велосипеде в обмен на то, чтобы Испания стала чемпионом мира!» — цитирует Морату AS.

Япония набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места группы E. Испания с четырьмя очками расположилась на второй строчке и также прошла в 1/8 финала.

6 декабря Испания встретится с Марокко в матче 1/8 финала. Начало — в 18:00 мск.

Ранее полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с Португалией.