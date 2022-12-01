Шакири о матче с Португалией: Роналду может забить нам в любую секунду

Полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с Португалией.

«Нельзя списывать Роналду со счетов. Этот парень может забить в любую секунду, в любую минуту, у него есть опыт, и все знают, насколько он важен для Португалии и для своей команды», — цитирует Шакири Goal.

6 декабря сборная Португалии сыграет с командой Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее нападающий сборной Испании Альваро Мората заявил, что хотел бы увидеть Роналду с кубком мира.