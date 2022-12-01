Крыховяк ответил Дзюбе, который назвал поляков «скотами»

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк отреагировал на слова российского нападающего Артёма Дзюбы в адрес своей команды.

«Знаете, для меня это уже история. Самое главное, что происходит сегодня. Я не буду комментировать то, что кто-то сказал», — цитирует Крыховяка «Спорт-Экспресс».

В матче первого раунда плей-офф сборная Польши уступила команде Франции со счётом 1:3.

Напомним, что Польша отказалась играть с Россией в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре.

Ранее Дзюба признался, что ненавидит сборную Польши, и назвал поляков «скотами».