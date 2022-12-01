Ван Гал проигрывал на чемпионатах мира только сборной Аргентины

Сборная Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре сыграет с командой Аргентины.

Главный тренер Нидерландов Луи ван Гал потерпел одно поражение на всех чемпионатах мира, в которых участвовал. Под его руководством сборная Нидерландов проиграла Аргентине в полуфинале чемпионата мира — 2014 в Бразилии.

Игра между командами пройдёт 9 декабря в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что ван Гал продлил свою серию без поражений на ЧМ во главе Нидерландов до 11 игр.