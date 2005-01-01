Линекер — о победе над Сенегалом: Англия снова показала красивый футбол

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер высказался о победе над командой Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Снова красивый футбол в исполнении сборной Англии. Спасибо Гарету Саутгейту за его неоднозначный выбор состава. Обе замены сработали», — написал Линекер в социальных сетях.

Англия обыграла Сенегал (3:0) в матче первого раунда плей-офф и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.

Матч 1/4 финала Англия — Франция состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Сенегал потерпел самое крупное поражение в международных турнирах.