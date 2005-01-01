Сенегал потерпел самое крупное поражение в международных турнирах

Сборная Англии нанесла поражение команде Сенегала в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира — 2022.

Игра на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта.

В составе сборной Англии отличились Джордан Хендерсон (38-я минута), Гарри Кейн (45 + 3) и Букайо Сака (57-я).

Это поражение стало самым крупным для Сенегала за всю историю выступлений в рамках крупных турниров — кубка африканский наций и мундиаля.

Ранее сообщалось, что футболисты национальной команды Англии не получили ни одной карточки на ЧМ-2022.