Сборная Англии — единственная команда, у которой нет жёлтых и красных карточек на ЧМ-2022

Футболисты национальной команды Англии не получили ни одной карточки на чемпионате мира — 2022.

Подопечные Гарета Саутгейта провели на турнире четыре матча: с Ираном (6:2), США (0:0), Уэльсом (3:0) и Сенегалом (3:0). Ни в одной из них футболисты не были предупреждены или удалены.

Англия является единственной командой на ЧМ-2022, не получавшей жёлтых и красных карточек.

Команда «трёх львов» в четвертьфинале встретится со сборной Франции. Матч состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Англия и Франция впервые сыграют друг с другом в матче плей-офф крупного турнира.