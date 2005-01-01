Фоден стал самым молодым игроком сборной Англии, сделавшим два ассиста в матче плей-офф ЧМ

Сборная Англии нанесла поражение команде Сенегала в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира — 2022.

Игра на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта.

В составе сборной Англии отличились Джордан Хендерсон (38-я минута), Гарри Кейн (45 + 3) и Букайо Сака (57-я).

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден отметился двумя результативными передачами. В возрасте 22 лет и 190 дней он стал самым молодым игроком национальной команды, сделавшим два ассиста в матче плей-офф чемпионата мира.

Англия в четвертьфинале встретится со сборной Франции. Матч состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Кейн был признан лучшим игроком матча Англия — Сенегал.