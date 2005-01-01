Кейн признан лучшим игроком матча Англия — Сенегал

Нападающий Гарри Кейн признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между сборными Англии и Сенегала.

29-летний форвард отличился на третьей добавленной минуте первого тайма.

Игра на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта.

Таким образом, команда «трёх львов» в четвертьфинале встретится со сборной Франции. Матч состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Сенегал потерпел самое крупное поражение в международных турнирах.