Беллингем считает, что Хендерсон безупречно сыграл в матче с Сенегалом

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оценил игру хавбека Джордана Хендерсона в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Сенегала.

«Хендерсон сегодня блестяще играл и достоин уважения. Я видел некоторую чепуху, которую говорили о его игре. Честно говоря, это смешно. Его всё время недооценивают. А он снова смог отличиться», — цитирует полузащитника ITV.

При этом он признался, что первые 35 минут игры с Сенегалом получились очень тяжёлыми.

«Сенегальцы действовали компактно, с большой энергией. Это была одна из тех игр, когда нам нужно было забить первыми», — добавил Беллингем.

Англия обыграла Сенегал (3:0) в матче первого раунда плей-офф и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022. Хендерсон открыл счёт в игре на 36-й минуте.

Матч 1/4 финала Англия — Франция состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Сенегал потерпел самое крупное поражение в международных турнирах.