Саутгейт: в матче с Францией мы должны будем показать свой максимум

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил шансы в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Франции.

«Франция — выдающаяся команда с феноменальным турнирным послужным списком и выдающимися футболистами. Так что, без сомнения, предстоящая игра будет для всех непростой. Для достижения успеха нам необходимо будет показать максимально высокий уровень футбола», — цитирует тренера ITV.

Сборная Англии обыграла команду Сенегала (3:0) в матче первого раунда плей-офф. Немногим ранее Франция нанесла поражение Польше (2:1).

Матч 1/4 финала Англия — Франция состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Англия повторила национальный рекорд по голам за один крупный турнир.