Кейн — о победе над Сенегалом: матчи плей-офф никогда не бывают лёгкими

Капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о победе над командой Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Матчи на выбывание никогда не бывают лёгкими. Но мы показываем уверенную игру на протяжении всего турнира. Психологическое состояние было на высоте с самого начала встречи. Главное, что мы использовали свои шансы», — цитирует Кейна пресс-служба ФИФА.

Он подчеркнул, что англичане сыграли надёжно в обороне.

«У нас отличное сочетание молодости и опыта. Мы наслаждались этой игрой, а теперь переключимся на сборную Франции. Это будет хорошая битва», — заключил форвард «Тоттенхэма».

Франция нанесла поражение Польше в игре 1/8 финала со счётом 2:1. Сборная Англии обыграла команду Сенегала (3:0) в матче первого раунда плей-офф.

Матч 1/4 финала Англия — Франция состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Нидерланды сыграют с Аргентиной в четвертьфинале ЧМ по футболу.