Канчельскис: Аргентина и Нидерланды в четвертьфинале ЧМ-2022 будут играть на результат

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2022 между сборными Аргентины и Нидерландов.

«Сейчас для сборной Аргентины самое главное — результат. Мы видим, какое идёт на них давление со всех сторон — от болельщиков и прессы», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Канчельскис признался, что сборная Нидерландов ему тоже не очень понравилась, поскольку в команде отсутствуют ярко выраженные лидеры.

«Играют с натяжкой. Думаю, что матч между ними будет боевым. Аргентина и Нидерланды будут играть на результат», — сказал Канчельскис.

Четвертьфинальный матч между Нидерландами и Аргентиной пройдёт 9 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Лионель Скалони заявил, что для него большая честь — встреча с таким тренером, как наставник команды Нидерландов Луи ван Гал.