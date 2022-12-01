Радимов: Мбаппе после ЧМ-2022 будет выкручивать руки владельцам ПСЖ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что Килиан Мбаппе воспользуется удачным выступлением на чемпионате мира по футболу 2022 года на переговорах по новому контракту с «Пари Сен-Жермен».

«Он столько уже забил на чемпионате мира, что я представляю, как он будет выкручивать руки владельцам ПСЖ по поводу нового контракта», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

При этом Радимов считает, что Лионель Месси на порядок выше по мастерству француза.

Мбаппе с пятью мячами лидирует в списке бомбардиров чемпионата мира в Катаре, в активе Месси три гола.

23-летний нападающий в 63 матчах за сборную забил 33 мяча. По количеству голов форвард «Пари Сен-Жермен» занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров национальной команды, лидирует в котором Оливье Жиру (52 мяча).

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру Мбаппе на чемпионате мира по футболу — 2022.