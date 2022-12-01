Левандовски — о поражении от Франции: мы отдали все силы в игре с фаворитами ЧМ

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски высказался о поражении в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре с командой Франции.

«Мы отдали все силы и действительно боролись, пытались парировать атаки французов. Создали пару явных моментов в первом тайме, жаль, что не реализовали. Конечно, это Франция. Мы знали, что не являемся фаворитами, но, несмотря на это, старались идти вперёд», — цитирует Левандовски «Матч ТВ».

По его словам, даже после пропущенного гола Польша шла вперёд, пытались играть в атаке.

«Но сегодня этого было недостаточно. Мы могли бы лучше справиться с их голами, но главное, что мы старались. Забитый гол с пенальти немного подбадривает нас», — сказал форвард «Барселоны».

Встреча в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Голами в составе Франции отметились Оливье Жиру (44-я минута), Килиан Мбаппе (74-я, 90-я). У Польши отличился Роберт Левандовски (90 + 5).

Таким образом, сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Англия — Сенегал.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн установил рекорд Франции по передачам под удар в XXI веке.