Рабьо: Франция готова противостоять любому сопернику на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Польши.

«В целом победа заслуженна… Если Франция продолжит в том же духе, то может совершить великие дела. Не важно, с кем мы будем играть в четвертьфинале. Мы готовы противостоять любому сопернику», — цитирует Рабьо RMC Sport.

Встреча в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Голами в составе Франции отметились Оливье Жиру (44-я минута), Килиан Мбаппе (74-я, 90-я). У Польши отличился Роберт Левандовски (90 + 5).

Таким образом, сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Англия — Сенегал.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком матча Франция — Польша.