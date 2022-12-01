Тихонов: разногласия в сборной Бельгии привели к провалу команды на ЧМ

Бывший полузащитник московского «Спартака» оценил выступление сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Считаю, что это ненормально. Плюс высказывание де Брюйне. Наверное, поэтому они показали такой результат и такую игру. В 80-х говорили про игроков киевского «Динамо», что они между собой не разговаривали. Это очень спорные моменты, — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне после победы над Канадой в первом туре (1:0) заявил, что у команды нет шансов на победу на первенстве планеты, поскольку она слишком старая.

Роберто Мартинес после неудачного выступления на чемпионате мира объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии.

Бельгия закончила вступление на ЧМ-2022 на третьем месте в группе.

Ранее Тибо Куртуа заявил, что сборная Бельгии ничего не выиграла, поскольку они не золотое поколение.