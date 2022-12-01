Куртуа: сборная Бельгии ничего не выиграла, мы не золотое поколение

Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о вылете бельгийской команды с ЧМ-2022 после группового этапа.

«Сложно назвать нас золотым поколением, ведь мы ничего не выиграли. Мы не золотое поколение. Мы поколение с большим числом талантливых игроков со всей Европы. В России в 2018 году мы показали сборную Бельгии, которая играет в хороший футбол», — приводит слова Куртуа AS.

Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и вылетела с турнира.

1 декабря главный тренер Роберто Мартинес после неудачного выступления на чемпионате мира объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии.

Ранее Батшуайи рассказал, что многие футболисты сборной Бельгии плакали после ухода Мартинеса.