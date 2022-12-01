Стерлинг по семейным обстоятельствам пропустит матч с Сенегалом на ЧМ
Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг не выступит в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022.
Как сообщает Sky Sports, причиной пропуска Стерлингом игры являются семейные обстоятельства.
Встреча между Англией и Сенегалом пройдёт 4 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.
Победитель матча встретится в четвертьфинале со сборной Франции.
Ранее стали известны стартовые составы Англии и Сенегала на матч 1/8 финала ЧМ.