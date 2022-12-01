Кунде — о матче с Польшей: победа заслужена, несмотря на сложности в первом тайме

Защитник сборной Франции Жюль Кунде поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Польши.

«Эта победа заслужена, даже несмотря на то, что нам было сложно в первом тайме. Мы играли против отличной команды и обрели уверенность», — цитирует Кунде RMC Sport.

Встреча в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Голами в составе Франции отметились Оливье Жиру (44-я минута), Килиан Мбаппе (74-я, 90-я). У Польши отличился Роберт Левандовски (90 + 5).

Таким образом, сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Англия — Сенегал.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн установил рекорд Франции по передачам под удар в XXI веке.