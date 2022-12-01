Кейн: Пеле вдохновляет нас

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал информацию об ухудшении состояния здоровья легендарного футболиста Пеле.

«Он вдохновляет нас на игру. Это невероятный футболист, невероятный человек. Нам очень грустно слышать новости о болезни, но мы желаем ему здоровья. Не только я, но и вся сборная Англии», — приводит слова Кейна Metro.

29 ноября 82-летний бразилец был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для повторной оценки химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки. 2 декабря врачи сообщили, что у него выявлена респираторная инфекция.

Пеле с 77 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Он становился чемпионом мира в 1958, 1962 и 1970 годах.

Ранее врачи сообщили, что состояние Пеле стабилизировалось.