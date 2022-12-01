Карвалью — о матче со Швейцарией: детали будут иметь решающее значение

Полузащитник сборной Португалии Вильям Карвалью высказался о матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Швейцарии.

«Мы знаем, что нам предстоит сразиться с очень сильным соперником, и детали будут иметь решающее значение, мы должны быть готовы», — цитирует Карвалью Reuters.

Он также подчеркнул, что Португалия в матче со Швейцарией должна показать сплочённую игру.

6 декабря сборная Португалии сыграет с командой Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

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