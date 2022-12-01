Сёстры Роналду жёстко высказались в адрес ведущего, назвавшего игрока нарциссом

Элма и Катя Авейру, сёстры Криштиану Роналду, ответили ведущему CNN Portugal Луишу Вилару, который заявил, что их брат «страдает нарциссическим расстройством личности».

«Я загуглила, кто такой Луиш Вилар, и прочитала: тупой, невежественный, вызывающий смех, подозрительный, нелепый, клоун, которому стыдно просто открыть рот… Ах, и у него, похоже, сгорел мозг», — написала Катя Авейру в своей социальной сети.

«Откуда они взяли этого инвалида, которого я никогда до этого не видела? Кто этот урод?» — написала Элма Авейру, репостнув сторис сестры.

6 декабря сборная Португалии сыграет с командой Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Динис, племянник Роналду, назвал своего дядю лучшим футболистом в истории.