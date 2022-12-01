Хавбек сборной США Маккенни: на ЧМ-2022 мы показали, что можем стать гигантами

Полузащитник сборной США Уэстон Маккенни прокомментировал выступление своей команды на чемпионате мира в Катаре.

«Этот турнир действительно восстановил веру, возродил большое уважение к североамериканскому футболу. Думаю, мы показали, что со временем можем стать гигантами», — приводит слова Маккенни FOX Sports.

В матче 1/8 финала США уступили Нидерландам со счётом 1:3. Таким образом, подопечные Луи ван Гала в четвертьфинале сыграют с победителем пары Аргентина — Австралия.

Ранее главный тренер сборной США Грегг Берхалтер прокомментировал проигрыш Нидерландам в первом раунде плей-офф чемпионата мира в Катаре.