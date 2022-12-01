Мбаппе и Левандовски попали в стартовые составы сборных Франции и Польши на матч ЧМ

Объявлены стартовые составы сборных Франции и Польши на матч первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

В составе Франции с первых минут на поле выйдут: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Жиру, Гризманн, Дембеле, Мбаппе.

За Польшу сыграют: Щенсны, Белик, Берешинский, Глик, Зелиньски, Кивиор, Крыховяк, Кэш, Левандовски, Свидерски, Франковски.

Встреча между командами пройдёт в Дохе на стадионе «Эль-Тумама». Начало — в 18:00 мск.

Ранее нападающий сборной Польши Якуб Каминьский высказался о матче 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Франции.