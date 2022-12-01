Каминьский — о матче с Францией: нам нечего терять

Нападающий сборной Польши Якуб Каминьский высказался о матче 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Франции.

«Можно подумать, что сейчас мы всё бросим, но нам нечего терять. Команда действующего чемпиона мира сильно изменилась. Да, они всё ещё фавориты. Но, как я уже сказал, может быть, это позволит нам чуть больше рисковать», — приводит слова Каминьского Sport.pl.

Он также подчеркнул, что сборная Польши в матче с Францией должна воспользоваться шансом и одержать победу.

Встреча Франции с Польшей состоится сегодня, 4 декабря. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о нападающем команды Польши Роберте Левандовски перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2022.