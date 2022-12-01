Дешам: Левандовски способен изменить ход игры в любой момент

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о нападающем команды Польши Роберте Левандовски перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

«Левандовски — один из лучших нападающих в мире. Роберт — важная часть этой польской сборной. Левандовски способен изменить ход игры в любой момент», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Встреча Франции с Польшей состоится завтра, 4 декабря. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о взаимодействии с партнёром по национальной команде форвардом Килианом Мбаппе перед матчем 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей.