Главный тренер Сенегала из-за болезни может пропустить матч с Англией на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе заболел и может пропустить матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Англии.

«Сиссе болеет уже пару дней. Поднималась температура, нам нужно быть осторожными. Но всё‑таки надеюсь, что тренер сможет быть на скамейке», — приводит слова Богарта Daily Mail.

Встреча Сенегала с Англией состоится сегодня, 4 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее защитник и капитан Сенегала Калиду Кулибали заявил, что сборная подаёт пример всем африканским командам на ЧМ-2022.