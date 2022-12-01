Кулибали: Сенегал подаёт пример всем африканским сборным на чемпионате мира

Защитник и капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с командой Англии.

«Сенегал подаёт пример всем африканским сборным на чемпионате мира. Мы знали, что можем доставить неприятности любой команде. Сенегал способен на всё», — приводит слова Кулибали UOL.

По словам защитника, в предстоящей встрече команде надо проявить единство.

«Сенегал продемонстрировал единство в матчах, в которых победил. Сейчас начинается плей-офф. Мы сделаем всё, чтобы пройти дальше», — сказал он.

Встреча Сенегала с Англией состоится сегодня, 4 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал о своём состоянии перед матчем 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Сенегала.