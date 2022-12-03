Скалони: все поймут, кто такой Месси, когда он завершит карьеру

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением об игре нападающего и капитана национальной команды Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года.

«Лионель играет лучше, когда его партнёры по сборной действуют хорошо. Но в игре с Австралией он действительно сыграл идеально. Мы с ним каждый день общаемся. Все поймут, кто такой Месси, когда он завершит карьеру», — приводит слова Скалони Cope.

В субботу, 3 декабря, сборная Аргентины одержала победу над командой Австралии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В прошедшей встрече 35-летний аргентинец отметился забитым мячом. Всего на счету нападающего три гола и одна результативная передача в четырёх играх турнира в Катаре.

В четвертьфинале Аргентина сыграет со сборной Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству наград лучшему игроку матча.