The Telegraph: каждый игрок сборной Англии получит 400—450 тысяч фунтов в случае победы на ЧМ

Все футболисты сборной Англии получат 400—450 тыс. фунтов, если национальная команда выиграет чемпионат мира — 2022.

Как сообщает The Telegraph, игрокам английской сборной положены бонусы за выход в каждый последующий раунд турнира.

Сегодня, 4 декабря, Англия сыграет с командой Сенегала в матче 1/8 финала. Начало — 22:00 мск.

Ранее защитник и капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Англии.