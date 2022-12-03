Гакпо рассказал, когда определится со своим будущим

Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо рассказал, что сосредоточен на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Я должен быть честен: сейчас я не думаю об этом. Я сосредоточен на турнире и хочу хорошо выступать, продолжать помогать команде. Надеюсь, когда мы станем чемпионами мира, мы сможем подумать о других вещах», — приводит слова игрока The Athletic.

Нидерланды на стадионе «Халифа» в Дохе нанесли поражение США со счётом 3:1.

Встреча 1/4 финала между Аргентиной и Нидерландами состоится 9 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис прокомментировал победу над командой США в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года.