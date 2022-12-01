Думфрис: ван Гал был недоволен действиями сборной в первом тайме матча с США

Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис прокомментировал победу над командой США в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Я был полностью сосредоточен на матче и рад, что смог помочь команде. В перерыве тренер был настроен критически. Он сказал, что мы могли бы больше прессинговать. Иногда мы были слишком пассивны в этом плане», — цитирует защитника NOS.

Встреча в Дохе на стадионе «Халифа» завершилась со счётом 3:1 в пользу европейской команды.

Таким образом, сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Аргентина — Австралия.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси вошёл в стартовый состав Аргентины на матч с Австралией в 1/8 финала ЧМ.