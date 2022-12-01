Скалони: Нидерланды играют не так красиво, но у них есть другие очень сильные стороны

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча с командой Нидерландов 1/4 финала чемпионата мира — 2022.

«Мы смотрели их игру с США. Возможно, Нидерланды играют не так красиво, но у них есть другие очень сильные стороны. И они постараются их использовать в предстоящей встрече», — сказал тренер на пресс-конференции.

Встреча Аргентины с Нидерландами состоится 9 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Скалони заявил, что для него большая честь — встреча с таким тренером, как наставник команды Нидерландов Луи ван Гал.