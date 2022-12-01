Нападающий Аргентины Альварес прокомментировал свой гол в ворота Австралии

Форвард Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал свой гол в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Австралии.

«Очень рад за нашу команду и всех аргентинцев. Говоря о моём голе, я всегда стараюсь прессинговать высоко, в этот раз мы с Родриго выдвинулись вперёд и смогли отобрать мяч у голкипера. У нас были сложности, но главной задачей было победить, и мы это сделали», — цитирует Альвареса пресс-служба национальной команды.

Аргентина на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане нанесла поражение Австралии со счётом 2:1.

В четвертьфинале чемпионата мира Аргентина сыграет с командой Нидерландов. Встреча состоится 9 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт высказался об игре нападающего Аргентины Лионеля Месси в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Австралии.