Катарский бизнесмен: наши болельщики фотографируют Кнолль, потому что она неподобающе одета

Катарский бизнесмен Мохаммед Хассан Аль-Джефаири высказался о реакции болельщиков на хорватскую модель Ивану Кнолль на чемпионате мира в Катаре.

«Наши болельщики фотографируют Кнолль не потому, что она им нравится, а потому, что им не нравится, как она неподобающе одета. Вам это подтвердит любой житель страны», — написал Аль-Джефаири в своих социальных сетях.

30-летняя хорватка посещает матчи чемпионата мира в вызывающих нарядах.

Ранее Кнолль раскритиковала организацию ЧМ-2022 в Катаре.