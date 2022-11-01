Экс-мисс Хорватия раскритиковала организацию ЧМ-2022 в Катаре

Бывшая мисс Хорватия Ивана Кнолль подвергла критике организацию чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Это катастрофа и цирк. Мне жаль всех людей, которые не могут попасть на мундиаль из-за худшей организации турнира в истории. Мои друзья более 20 дней не могут попасть на матчи, хотя у них есть билеты. Мне повезло, что я могу поддержать хорватских футболистов. Понятно, почему многие не хотели ехать сюда. Это цирк», — написала Кнолль в социальных сетях.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Хорватии сыграла вничью с командой Марокко со счётом 0:0. В следующей встрече хорватские футболисты сыграют с Канадой. Игра состоится 27 ноября.

Ранее защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен заявил, что Россия лучше провела чемпионат мира в 2018 году.