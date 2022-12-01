Месси: мои дети заставляют меня наслаждаться чемпионатом мира ещё больше

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над командой Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года признался, что присутствие его детей на турнире помогает ему.

«Мои дети заставляют меня наслаждаться чемпионатом мира ещё больше. Видеть, как они проживают мундиаль, — это очень волнующе. От начала и до конца игр я думаю о них. Мои дети выросли, и возможность видеть, как они осознанно следят за матчами, как наслаждаются и одновременно переживают, — что-то особенное», — приводит слова Месси TyC Sports.

В четвертьфинале чемпионата мира Аргентина сыграет с командой Нидерландов. Встреча состоится 9 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Месси заявил, что Аргентину ждёт очень тяжёлый матч с Нидерландами в четвертьфинале.