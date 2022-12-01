Месси: Аргентину ждёт очень тяжёлый матч с Нидерландами в четвертьфинале

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Нидерландов.

«Аргентину ждёт очень тяжёлый матч с Нидерландами в четвертьфинале. Нидерландцы захотят забрать у нас мяч. Уверен, что нам будет крайне тяжело», — приводит слова Месси пресс‑служба аргентинской сборной.

Встреча Аргентины с Нидерландами состоится 9 декабря. Игра начнётся в 22:00 по мск.

Ранее сообщалось, что Аргентина победила и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.