Ондуа рассказал о просьбе музеев Италии и Франции отправить бутсы с российским флагом

Полузащитник сборной Камеруна с российским гражданством Гаэль Ондуа рассказал, как распорядится бутсами, в которых играл на чемпионате мира 2022 года.

«Музеи Италии и Франции просили, чтобы я отправил бутсы с российским флагом. Но я ответил отказом и сказал, что они будут выставлены на благотворительном аукционе в России. И ещё я хочу, чтобы вторая пара была выставлена в каком‑либо из российских музеев», — приводит слова Ондуа «Матч ТВ».

27-летний игрок выступал на чемпионате мира 2022 года в бутсах с изображением флагов России и Камеруна.

На групповом этапе камерунская сборная набрала четыре очка, заняла третье место в группе G и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее Ондуа рассказал, как ему угрожали из-за бутс с российским флагом на ЧМ в Катаре.