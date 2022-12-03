Быстров выступил против работы женщин-арбитров на ЧМ в Катаре

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал о своём отношении к работе женщин-арбитров на чемпионате мира 2022 года.

«Неправильно тянуть кого-то за уши. Мужской футбол отличается от женского. Разные скорости, восприятие игры другое. Не нужно пытаться искусственно ввести женщин в мужской футбол», — приводит слова Быстрова Sport24.

По мнению экс-полузащитника, женщины должны судить женский чемпионат мира.

«Одна резервная выпускает 12 игроков, другая не добегает с флажком раз пять-шесть. В принципе, тяжело. Для меня это не смотрится. Тут, как гориллы, носятся большие мужики, а рядом хрупкая женщина со свистком бегает. Слава богу, их не было на игре Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом», — сказал он.

Напомним, что матч группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Германии и Коста-Рики (4:2) стал первым в истории, который судила женщина — француженка Стефани Фраппар.

Ранее сообщалось, что впервые за 92 года существования ЧМ игру мужских сборных рассудят женщины.