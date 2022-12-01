Впервые за 92 года существования ЧМ игру мужских сборных рассудят женщины
Француженка Стефани Фраппар стала главным судьёй матча группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Германии и Коста-Рики.
Помогать 38-летней француженке будет бразильянка Неуза Бэк и мексиканка Карен Диас Медина.
Встреча проходит в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
Счёт встречи — 0:0.
Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о назначении Фраппар главным арбитром матча Германия — Коста-Рика.