Впервые за 92 года существования ЧМ игру мужских сборных рассудят женщины

Француженка Стефани Фраппар стала главным судьёй матча группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Германии и Коста-Рики.

Помогать 38-летней француженке будет бразильянка Неуза Бэк и мексиканка Карен Диас Медина.

Встреча проходит в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Счёт встречи — 0:0.

Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о назначении Фраппар главным арбитром матча Германия — Коста-Рика.