Пономарёв — о женщине-арбитре на ЧМ: пусть варит борщ

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о назначении француженки Стефани Фраппар главным арбитром матча Германия — Коста-Рика в рамках третьего тура чемпионата мира в Катаре.

«Женщине лучше заниматься женскими делами. Пусть эта судья лучше варит борщ! У них мозг не заточен под футбол», — цитирует Пономарёва Legalbet.

38-летняя арбитр станет первой женщиной, которая будет работать на матче мужского чемпионата мира по футболу в качестве главного судьи.

Встреча пройдёт в городе Эль-Хауре на стадионе «Аль-Байт» в 18:00 мск.

Ранее Игорь Шалимов раскритиковал качество игры на ЧМ-2022 в Катаре.