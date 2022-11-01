Шалимов раскритиковал качество игры на ЧМ-2022 в Катаре

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матчей чемпионата мира в Катаре.

«Пока ничего весёлого я не вижу, даже в те моменты, когда семь забивают... Как-то скучновато. В большей степени игроки должны раскачаться», — цитирует Шалимова «Спорт день за днём».

В настоящий момент чемпионат мира проходит в Катаре. Групповой турнир мирового первенства продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее в Саудовской Аравии подтвердили намерение подать заявку на проведение ЧМ-2030 совместно с Египтом и Грецией.