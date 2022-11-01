В Саудовской Аравии подтвердили намерение подать заявку на проведение ЧМ-2030 совместно с Египтом и Грецией

Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатиб сообщил, что страна подаст заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года совместно с Египтом и Грецией.

«Надеемся, что заявка будет успешной. Все три страны будут вкладывать значительные средства в инфраструктуру, и они определённо подготовятся к этому мероприятию», — цитирует министра Youm7.

В настоящий момент чемпионат мира проходит в Катаре. Групповой турнир мирового первенства продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Чемпионат мира 2026 года состоится в США.

Ранее сообщалось, что экс-мисс Хорватия раскритиковала организацию ЧМ-2022 в Катаре.